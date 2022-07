Da Karima al brasiliano Ivan Lins: si è chiuso con successo il Jazz Festival di Milano Marittima

Si sono colusi con successo il secondo Milano Marittima International Jazz Festival e la prima edizione di Jazz in the City. Sabato 16 luglio, l'ultimo appuntamento con il concerto del brasiliano Ivan Lins. Gremite di pubblico le serate principali del Festival che hanno visto esibirsi, sul palco della Rotonda I Maggio, importanti icone del panorama jazz internazionale: dallo scozzese Nick The Nightfly all’italo-algerina Karima, dagli eclettici britannici The Brand New Heavies al plurivincitore dei Grammy Awars Ivan Lins. Con le big stars si sono esibite anche cantanti italiane dalle raffinate vocalità, che hanno riscosso grande successo: in particolare citiamo la riminese Rossella Cappadone che, in compagnia della sua chitarra, ha aperto il concerto di Ivan Lins, ditinguendosi per la sua voce istrionica e profonda che ha lasciato senza fiato l’intera platea.

Grande curiosità e apprezzamento per il nuovo progetto di musica diffusa “Jazz in the City” che ha raggiunto l’obiettivo di portare mini live in vari punti del centro, anche i più nascosti. Dal 24 giugno al 12 luglio sono stati 27 gli show proposti, nei quali si sono alternati oltre 30 artisti fra cantanti e musicisti di indiscussa qualità. Tutti gli artisti che si sono esibiti per il Jazz In The City vantano infatti collaborazioni a livello internazionale e hanno garantito un altissimo livello musicale, di ricerca dell’originalità e con performance mai scontate.

“Cervia città del Sale, ma non solo - dichiara l'assessora agli eventi Michela Brunelli - Fra le varie declinazioni dell’anima della città troviamo la musica, che ha una tradizione profonda nei canti popolari come le Pasquelle e nella Banda cittadina che vanta una tradizione plurisecolare. Abbiamo voluto sostenere la Milano Marittima glam nella scelta di giornate dedicate a questo importante festival, che ha portato grandi nomi del jazz ed ha diffuso le atmosfere e le vibrazioni profonde del jazz negli angoli più suggestivi della nostra località, offrendo una sfaccettatura di MiMa ancora tutta da scoprire. Una iniziativa che ha avuto un grande successo e che intendiamo far proseguire nel tempo”.

“Credo che l’esperimento Jazz in the City possa considerarsi positivo per Milano Marittima – afferma il patron del festival Alessandro Gaffuri - Abbiamo messo insieme trenta momenti di ottima musica attraverso musicisti romagnoli, molto eclettici e di respiro nazionale. Il pubblico ha gradito, ha sostato, ha ascoltato e ha caldamente applaudito. Sicuramente momenti piacevoli che porteranno con loro al ritorno nelle loro città. Il Festival, inoltre, ha portato musica di qualità che ha saputo regalare momenti di forte coinvolgimento: la grinta dei Brand New Heavies ha fatto ballare l’intera platea mentre le melodie di Ivan Lins hanno regalato forti emozioni”.