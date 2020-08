Da Marescotti a Lucarelli, i grandi maestri del Centro sperimentale europeo di arte, teatro e comunicazione

Quattro punti di riferimento in quattro campi differenti si sono uniti per creare un Centro sicuramente nuovo dal punto di vista formativo che ha come obiettivo quello di richiamare studenti e partecipanti da tutta Italia. Le quattro realta sono Urban Fabrica, Il Circolo degli Attori, Il Circolo degli Scrittori e Teatro Accademia Marescotti, che insieme danno vita a Ravenna al centro sperimentale europeo di Arte Teatro e Comunicazione.

Un percorso completo che spazia dalla scrittura al teatro, dalla comunicazione alla sperimentazione con l'ausilio di alcuni grandi autori e artisti.

I percorsi formativi

Il percorso teatrale vede un anno accademico intensivo concentrato da novembre a maggio, di sabato e domenica. Insegnanti di grande prestigio come Ivano Marescotti e Alessandra Frabetti e lectio magistralis uniche nel loro genere con nomi come il noto scrittore noir Carlo Lucarelli, ed Edoardo Sanchi, scenografo e set designer di fama internazionale.

In parallelo workshop di scrittura e comunicazione con autori come Nicolai Lilin, Gianluca Morozzi, Fabio Scalini. Il tutto si arricchisce di altri nomi straordinari come Francesco Giorda, stand up comedian di grande successo, storyteller, comunicatore, performer.

Il centro sperimentale abbraccia l’Europa proponendo ogni anno una residenza artistica e un master intensivo con nomi internazionali. Questo anno accademico vede la partecipazione del francese Mamadou Dioume, dissacrante, innovativo, provocatorio e illuminante nelle sue lezioni.

Non ci sono comunque limiti di età e ogni proposta è aperta a chiunque abbia voglia di intraprendere nuovi studi (a parte Teatro Accademia Marescotti che é a numero chiuso selezionato).