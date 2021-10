Da Michele Placido a Lillo e Greg: la stagione del Masini si illumina con le stelle del teatro

Una ripartenza vera. Con le recenti disposizioni governative che finalmente consentono l’utilizzo della capienza totale dei luoghi di spettacolo, l’alleanza tra l’Amministrazione Comunale di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri, nel rigoroso rispetto di ogni misura necessaria per la sicurezza sanitaria, consegna al pubblico del Teatro Masini una Stagione 2021/2022 di indiscutibile valore e prestigio, di ampie traiettorie artistiche, di potenti emozioni.

Una Stagione celebrativa, pensata per un pubblico importante come quello del Masini, sempre attento, curioso e partecipe - e che specificamente nell’ultimo anno ha mostrato solidarietà, affetto e fiducia -, per coinvolgerlo ancora alla “buona abitudine” del Teatro, invitandolo anche all’utilizzo di eventuali voucher ancora in possesso. Torna sul palcoscenico la maggior parte delle rassegne che da sempre caratterizzano il “progetto Masini”: Prosa, sia di tradizione che moderna, con titoli che alternano la classicità di Molière, Goldoni, Pirandello e Kesserling ad altri di firme più recenti quali Pino Cacucci e Ray Cooney; Contemporaneo con la sua contaminazione di linguaggi tra racconti, commedie, danza acrobatica, fumetto e video-animazione; Comico con monologhi e “duetti” esilaranti e tante Favole che, con la loro poesia, fantasia e magia potranno coinvolgere tutti i bambini e le famiglie.



Per rendere subito l’idea della grandiosità della Stagione 2021/2022 del Teatro Masini, questi sono i nomi dei grandi Artisti che calcheranno il palcoscenico faentino: Pamela Villoresi, Giuseppe Cederna, Roberto Valerio, Vanessa Gravina, i Sonics, Ale & Franz, Alessandro Benvenuti, Michele Placido, Anna Maria Guarnieri, Giulia Lazzarini, Giuseppe Zeno, Vinicio Marchioni, Chiara Francini, Alessandro Federico, Amanda Sandrelli, Pippo Pattavina, Marianella Bargilli, Ambra Angiolini, Arianna Scommegna, Riccardo Rossi, Lillo & Greg, Paola Quattrini, Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti.

Il programma

Con la Stagione 2021/2022 riapriranno finalmente anche le porte del meraviglioso Ridotto, cornice perfetta agli Incontri con gli Artisti protagonisti dei titoli di Prosa, di seguito illustrati e dettagliati insieme a tutti gli appuntamenti in programma, dopo un’ultima, doverosa precisazione: il Teatro Masini sarà un luogo sicuro per tutti, spettatori, artisti, personale addetto. Ogni norma per la sicurezza sanitaria, già in vigore o futura, dal controllo del green pass all’utilizzo di mascherine, sarà rigorosamente e come sempre rispettata. L’impegno del Comune di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri è quello di “proteggere” la “comunità” del Masini, affinché possa continuare a godere delle emozioni uniche dello spettacolo dal vivo in assoluta tranquillità.

Prosa

VIVA LA VIDA con PAMELA VILLORESI (venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre ore 21)

TARTUFO con GIUSEPPE CEDERNA, VANESSA GRAVINA e ROBERTO VALERIO (sabato 8, domenica 9 e domenica 16 gennaio ore 21)

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ con MICHELE PLACIDO (venerdì 4, sabato 5 febbraio e domenica 6 febbraio ore 21)

ARSENICO E VECCHI MERLETTI con ANNA MARIA GUARNIERI e GIULIA LAZZARINI (venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 febbraio ore 21)

UNO, NESSUNO E CENTOMILA con PIPPO PATTAVINA e MARIANELLA BARGILLI (venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo ore 21)

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA con ANTONIO CATANIA, GIANLUCA RAMAZZOTTI, PAOLA QUATTRINI

PAOLA BARALE, NINI SALERNO (mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 aprile ore 21)

Contemporaneo

I SOLITI IGNOTI con GIUSEPPE ZENO e VINICIO MARCHIONI (domenica 12 dicembre ore 21)

TOREN con i SONICS (venerdì 14 gennaio ore 21)

PANICO MA ROSA con ALESSANDRO BENVENUTI (venerdì 28 gennaio ore 21)

LUCREZIA FOREVER! con AMANDA SANDRELLI (martedì 1 marzo ore 21)

IL NODO con AMBRA ANGIOLINI e ARIANNA SCOMMEGNA (mercoledì 9 marzo ore 21)

Comico

COMINCIUM con ALE & FRANZ (venerdì 21 gennaio ore 21)

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA con CHIARA FRANCINI e ALESSANDRO FEDERICO (mercoledì 23 febbraio ore 21).

ECCE HOMO con RICCARDO ROSSI (sabato 19 marzo ore 21)

GAGMEN con LILLO & GREG (lunedì 11 aprile ore 21)

Favole

ENRICHETTA DAL CIUFFO della compagnia Teatro Perdavvero (5 dicembre alle 16)

FERDINANDO IL TORO, I FIORI E IL CALABRONE della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti (16 gennaio ore 16)

SPEGNI LA LUCE della compagnia La Piccionaia (30 gennaio ore 16)

PINOCCHIO di Accademia Perduta/Romagna Teatri (20 febbraio ore 16)

ECILA, ALICE A ROVESCIO di Fondazione Sipario Toscana (13 marzo ore 16)

IL GRAN GRANDINÌ della compagnia Madame Rebiné (3 aprile ore 16)

Prezzi e prevendite

Gli ultimi Abbonamenti sottoscritti per Prosa, Contemporaneo, Comico e Favole nella Stagione 2019/2020 potranno essere rinnovati. I Carnet delle APeRTure 2020/2021 decadono essendo stato portato a termine il progetto nella scorsa, tarda primavera. Per la prima volta saranno introdotti i Carnet a Scelta Libera (da 3 o 5 spettacoli), acquistabili al momento della vendita dei biglietti dei singoli spettacoli, che permetteranno di creare la propria “rassegna” risparmiando il 5% sul totale del prezzo delle rappresentazioni prescelte!

Biglietti Prosa, Comico e Contemporaneo: I SETTORE: posto unico € 29 – II SETTORE: posto unico € 27 – LOGGIONE: posto unico € 16.

La Biglietteria del Teatro Masini di Faenza resterà aperta ininterrottamente da sabato 16 ottobre a sabato 13 novembre 2021 (festivi esclusi – ad eccezione di domenica 17 ottobre): sabato 16, domenica 17 ottobre e sabato 6 novembre dalle ore 10 alle ore 18; sabato 23 e 30 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18; e, fino al 12 novembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. A seguire, dal giorno antecedente le date di rappresentazione di ogni spettacolo dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi) ad eccezione degli spettacoli Favole. Nei giorni di spettacolo la Biglietteria apre un’ora prima dell’orario di inizio indicato. I biglietti, gli Abbonamenti e i Carnet a Scelta Libera prenotati telefonicamente dovranno essere ritirati entro 30 minuti dall’inizio degli spettacoli. Non si effettuano prenotazioni telefoniche di sabato, nei festivi e nel corso dell’apertura delle Biglietterie pre-spettacoli.