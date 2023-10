Da Paolo Hendel a Dario Vergassola: presentata la nuova stagione teatrale di Conselice

È stata presentata in conferenza stampa martedì 31 ottobre la nuova stagione teatrale di Conselice, che andrà in scena con sette spettacoli (sei più uno fuori abbonamento) dal 2 dicembre al 20 aprile 2024. Un cartellone messo in piedi in tempi record che «guarda al futuro», come suggerisce il titolo stesso della rassegna, dislocata al nuovo centro civico di Conselice in piazza Foresti (in fase di completamento lavori), a causa dell’inagibilità del teatro comunale dovuta all’alluvione.

Gli spettacoli scelti dal direttore artistico Davide Dalfiume sono pensati per rappresentare uno scenario contemporaneo: dall’adattamento di testi poetici e classici si arriva a scottanti temi di attualità, quali la sostenibilità ambientale, il ruolo femminile nella società odierna, fino a un’interpretazione della vita e dei fatti quotidiani volta a stimolare riflessioni e un possibile cambiamento. Completa il quadro uno spazio al buonumore per alleggerire la realtà e fare veicolare i messaggi in modo trasversale e più incisivo. La linea artistica tiene conto della nuova location e della fascia di pubblico che segue le stagioni da anni dopo il subentro alla direzione artistica di Ivano Marescotti. Di seguito tutti gli spettacoli in programma.

A inaugurare la stagione sabato 2 dicembre sarà l’attrice Maria Rosaria Omaggio in Casa pianeta Terra accompagnata al pianoforte da Cristiana Pegoraro e dal polistrumentista Oscar Bonelli. «L’uomo è la natura che ha preso coscienza di sé stessa», scrisse Elisée Reclus, il più grande geografo dell’800. L’attenzione ai temi ambientali è recente, ma ha radici antiche. Oggi avvertiamo fortemente l’esigenza di superare la cultura antropocentrica in cui siamo stati educati (o diseducati) e di ritrovare una maggiore comunione con l’ambiente.

Ricco cast per l’evento speciale di Capodanno (fuori abbonamento) con inizio alle ore 21.30. Protagonista in scena il direttore artistico Davide Dalfiume nello spettacolo I comici del borgo per un capodanno da ridere a’ Cusels con Giorgio Zanetti, Stefano Bellani, Maurizio Borgogni in arte Ceccarino, Giampiero Pizzol. Il format è stato ideato da Dalfiume per omaggiare la comicità del territorio e in questa occasione viene arricchito dalla partecipazione di attori provenienti da altre regioni che porteranno in scena i loro racconti e le loro storie in una carrellata della comicità italiana. Una serata all’insegna dell’allegria, ma anche un’occasione per dimostrare la vicinanza degli artisti alla comunità locale di Conselice. A fine serata sono previsti i festeggiamenti.

Martedì 23 gennaio alle 21 Paolo Hendel porterà in scena viola e il barone, reading su testi di Italo Calvino curato assieme a Marco Vicari. Ad accompagnarlo le musiche eseguite dal vivo da Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso).

Sabato 24 febbraio David Riondino e Dario Vergassola in Riondino accompagna Vergassola ad incontrare Flaubert, su un testo classico fondamentale dell’Ottocento: Madame Bovary. Il testo parla di letteratura francese affidandosi a due interpreti che sembrano assortiti malissimo, ma che sono squisitamente complementari. Lo spettacolo si dipana con grande efficacia su due diversi piani appositamente contraddittori e stridenti, con da una parte Riondino pronto a raccontare la storia della tormentata Emma Bovary, donna di provincia presa tra insoddisfazione, passione e smania di vivere e dall’altra Vergassola a ridicolizzare il romanzo riducendolo ad attualità da bar.

Martedì 26 marzo l’attrice Lella Costa porterà a Conselice il nuovo spettacolo scritto con Gabriele Vacis che ne firma anche la regia, Cuore di burattino con musiche di Paolo Fresu. Tratto dal grande classico di Carlo Collodi, Lella e Gabriele analizzano, scompongono e ricompongono la storia di Pinocchio per cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica, offrendoci così numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano.

Sabato 6 aprile sarà in scena l’attore Giorgio Lupano coadiuvato dalla ballerina Elisa Dugatto, in La vita al contrario - Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, elaborazione teatrale di Pino Tierno, regia di Ferdinando Ceriani. In una messinscena onirica e suggestiva, Giorgio Lupano dà anima e corpo alla storia dell’uomo nato anziano che ha vissuto la sua vita all’incontrario. Per dirci che ognuno è speciale.

Chiuderà la stagione sabato 20 aprile l’attrice Veronica Pivetti nel nuovo spettacolo L’inferiorità mentale della donna, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole di Giovanna Gra. Liberamente ispirato all'omonimo trattato di Paul Julius Moebius, regia Gra&Mramor, accompagnamento musicale Alessandro Nidi. Uno spettacolo che ripercorre come le donne siano state considerate per secoli fisiologicamente deficienti indagando le origini della situazione subalterna che la donna vive ancora oggi.

Gli spettacoli iniziano alle 21. Tutte le informazioni sul programma, biglietti e abbonamenti sono disponibili sul sito www.comune.conselice.ra.it.