Da Saturnino a Filippo Graziani: la musica live torna protagonista al Socjale

I concerti tornano a essere protagonisti sul palco del Teatro Socjale di Piangipane. Dopo la falsa partenza di un anno fa, il Socjale è pronto a ripartire con la sua offerta musicale di qualità e con la novità dell'agibilità pubblica che ha permesso di avviare nuove collaborazioni con altri enti culturali del territorio ravennate. Così a fianco della stagione dedicata di Ravenna Teatro, ai concerti di Ravenna Jazz e alla collaborazione con la compagnia ErosAntEros, torna la consueta programmazione live del Socjale.

"Il Teatro Socjale torna riconfermando la sua programmazione di qualità, i prezzi contenuti, l'abbonamento alla stagione e i mitici cappelletti nell'intervallo dello spettacolo - assicura Tiziano Mazzoni, presidente del circolo Teatro Socjale - Nel 2020 gli eventi in programma per il centenario sono stati quasi tutti cancellati, l'impegno ora sarà di recuperarli". Non solo spettacoli, ma anche convegni e incontri di approfondimento legati al centenario del teatro fondato nel 1920 dai braccianti di Piangipane. Tutti i biglietti già venduti nell'anno del centenario potranno essere riutilizzati sia per gli spettacoli riproggrammati che per nuovi appuntamenti.

Il programma

Venendo al programma, nei mesi di novembre e dicembre arrivano otto concerti sul palco del Socjale. La Stagione musicale parte con Davide Toffolo, cantante dei Tre allegri ragazzi morti venerdì 5 novembre, poi tocca a Saturnino e Riccardo Onori, storici membri della band di Jovanotti, che presentano il loro progetto fra funk e nu-soul venerdì 12 novembre. Sabato 20 novembre arriva Filippo Graziani per cantare i cuccessi del padre Ivan, mentre venerdì 26 novembre si fa un tuffo nella disco music con i JBees. Giacomo Toni porta al Socjale le sue "Ballate di ferro" venerdì 3 dicembre, segue poi la Classica Orchestra Afrobeat venerdì 10 dicembre. Giacomo Scudellari (opening con Manuel Pistacchio) presenta dal vivo il suo nuovo disco "Eternit" sabato 11 dicembre, chiusura del programma 2021 con i Killer Queen, tribute band dei Queen, venerdì 17 dicembre. Tutti i concerti iniziano alle 21.30.