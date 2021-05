Da Sempirini ai Rangzen: una grande serata per gli 80 anni di Bob Dylan

Domenica 23 maggio, alle ore 17, nella Sala del Carmine di Massa Lombarda, l'Associazione Culturale Nebraska riprende la propria attività di concerti dal vivo dopo la sosta forzata con un evento davvero speciale. In occasione dell'80esimo compleanno di Bob Dylan, vera e propria icona culturale della nostra epoca, ci sarà un omaggio musicale che celebrerà l'artista americano con due set dal vivo, uno acustico ed uno elettrico.

Nella prima parte del concerto dedicato all'anima folk degli inizi, saliranno sul palco Lorenzo Semprini (leader di Miami & the Groovers, Bound for glory e titolare di un nuovo interessante progetto in italiano anticipato dal singolo "Lei aspetta"), Roberta Montanari (corista di Elisa, Cesare Cremonini e molti altri musicisti di fama nazionale) ed il giovane Leo Meconi (talento del panorama italiano con diversi brani pubblicati e collaborazioni con personaggi come Paolo Fresu).

A seguire saliranno sul palco i riminesi Rangzen, per un omaggio al Bob Dylan più elettrico, con un repertorio che passerà da Like a rolling stone ad All along the watchtower, fino ad arrivare ad alcune chicche come Maggie's farm e Lay lady lay. Ascoltare i Rangzen significa ritrovarsi nelle più belle atmosfere delle radici del Rock'n Roll e della Beat music, con magistrali interpretazioni dei brani di Beatles, Doors, Rolling Stones, Beach Boys, Jimi Hendrix e sono stati anche apprezzati in locali storici come il Cavern di Liverpool.

La capienza sarà limitata a 99 posti disponibili, consigliata la prenotazione. Informazioni ai seguenti contatti: 338.8897725 - 348.7967063 - assonebraska@gmail.com. Biglietti: 15 € intero e 10 € ridotto (under 18 ed handicap).