Da SuperQuark a Ravenna: Alberto Angela ospite di un incontro pubblico

Indirizzo non disponibile

“Il cambiamento nasce da un incontro” è il titolo del dialogo pubblico tra Alberto Angela e l’antropologo Stefano Benazzi, in programma per il prossimo 11 dicembre alle 17:30 al Palazzo dei Congressi di Ravenna (Largo Firenze 1). Dopo i saluti del professor Luigi Canetti, direttore del Dipartimento di Beni culturali, Alberto Angela e Stefano Benazzi dialogheranno sul viaggio compiuto dall’umanità dai primi passi fino ai nuovi orizzonti. Partendo dalle proprie esperienze personali e di ricerca nell'ambito della paleoantropologia, verranno esplorati i più recenti risultati nello studio dell'evoluzione umana, per poi approdare a momenti successivi della storia della nostra specie.

Grazie alle competenze dei dialoganti, si ragionerà sull'impatto che la ricerca e la divulgazione inerenti al nostro passato hanno sulla nostra società e sugli strumenti che ci stiamo dando per affrontare le molte sfide dell'attualità da un punto di vista climatico, demografico e di interazione tra gruppi e individui. L'evento si concluderà con un dialogo tra i due protagonisti e il pubblico, attraverso le risposte che i primi daranno ad alcune domande precedentemente raccolte tra gli spettatori.

La partecipazione all'evento sarà aperta e gratuita fino ad esaurimento posti tramite prenotazione online (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dialogo-sul-viaggio-dellumanita-dai-primi-passi-ai-nuovi-orizzonti-763287713097?aff=oddtdtcreator). È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo (www.youtube.com/@unibo). L’evento è organizzato dal Dipartimento di Beni culturali, dal BonesLab, Campus di Ravenna e Fondazione Flaminia con il patrocinio del Comune di Ravenna.