Da "Ticket Paradise" ai "Minions": tre proiezioni gratis in piazza

Tre proiezioni cinematografiche, precedute da spettacoli dal vivo, a ingresso gratuito il 14, 15 e 16 agosto. Appuntamento in Piazza Sasdelli a Casola Valsenio, alle 20:45. L’iniziativa è realizzata dal MIC DGCA in collaborazione con Anec e Anec Emilia-Romagna e Cinemaincentro – Faenza, in raccordo con Amministrazione comunale, Pro Loco, Associazione Nuovo Cinema Senio. Lunedì 14 si parte con "Ticket Paradise", martedì 15 si prosegue con "Belle & Sebastien", mercoledì 16 tocca a "Minions 2".