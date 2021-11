Da Wilde a Poe: la Corelli debutta con gli spettacoli "Il gigante egoista" e "Il gatto nero"

L'Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli, diretto da Jacopo Rivani, torna a stupire il pubblico con un nuovo appuntamento musicale all'insegna dell'avanguardia e della ricerca attraverso la contaminazione tra musica e parola. Artefice di questo felice connubio, Danilo Comitini, poliedrico e raffinato compositore da anni a fianco de LaCorelli, che unisce al talento musicale uno spiccato gusto per la sperimentazione. Comitini è vincitore della 26esima edizione dell’International Composing Competition "2 Agosto 2020", e la sua ultima fatica per LaCorelli è la stesura delle musiche originali de "Il Gigante Egoista", dal classico di Oscar Wilde. Questa nuova pagina musicale ispirata a un testo letterario arriva dopo il successo de "Il Gatto Nero", scritto per LaCorelli nel 2019 in omaggio al racconto di Edgar Allan Poe.

Il dittico debutta domenica 7 novembre alle ore 18 al Teatro Binario di Cotignola, affidato alla narrazione di Teresa Maria Federici, autrice di testi per il teatro musicale, che condurrà il pubblico nelle trame di due racconti avvincenti e di segno decisamente opposto. "Il gatto nero" (1843) sarà una discesa negli inferi della follia umana e nelle atmosfere più cupe che Poe ha saputo disegnare con la sua ineffabile penna, mentre con "Il gigante egoista" (1888) Oscar Wilde ci farà sognare un magnifico giardino pieno di alberi e fiori, in una fiaba in cui la malignità è spazzata via dai buoni sentimenti.

Una sfida, per La Corelli, rappresentare questi due esempi così diversi e così illustri del nostro patrimonio narrativo: un esperimento accattivante, che attinge a piene mani e con coraggio alla libertà creativa e all`inconsueto. Il dittico è anche al centro di un nuovo progetto discografico che vedrà la luce nei prossimi mesi. Biglietti: intero 5 €; ridotto under 25: 2 €.