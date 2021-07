Dai minatori italiani ai nodi irrisolti dell'Europa: ErosAntEros porta in scena "Confini"

Domenica 11 luglio, alle 18, il Teatro Alighieri di Ravenna ospita la compagnia ErosAntEros che porta in scena lo spettacolo "Confini", con Hervé Goffings, Sanders Lorena, Marco Lorenzini, Djibril Mbaye, Agata Tomši?, Emanuela Villagrossi, regia di Danilo Sacco.

La natura profondamente “politica” di ErosAntEros non viene meno in questo nuovo progetto incentrato su un tema, appunto, eminentemente politico, quanto urgente: le frontiere e il loro complesso significato. Frutto di un percorso iniziato nel 2018 e portato avanti da una squadra di artisti internazionali (come i lussemburghesi Ian De Toffoli, giovane drammaturgo, e Marco Lorenzini, attore), Confini è una riflessione documentaria e stratificata, che dalle storie dei minatori italiani emigrati in Belgio negli anni ’50 arriva a riflettere sui grandi nodi irrisolti della nostra sgangherata Unione Europea, fino a curiose incursioni nella “storia futura”. Tutto attorno a domande fondamentali: che cos’è un confine? Cosa separa davvero gli uomini? E perché, dopo 70 anni dai primi accordi economici europei, ancora non si riesce a condividere una visione politica?

Biglietti: 15 euro, 5 euro per gli under 18.