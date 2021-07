Dai Savana Funk al Pennabilli Social Club: tanta musica sui lidi con "Road to Spiagge Soul"

Indirizzo non disponibile

Il ritmo di Spiagge Soul comincia a risuonare sulla Riviera. In attesa del programma ufficiale, che prenderà il via il 19 luglio (con artisti del calibro di Franck McComb, Lehmanns Brothers, Sax Gordon, Noreda Graves e i Miramar), il festival si 'scalda' con i concerti-anteprima della rassegna “Road to Spiagge Soul”.

Da domenica 11 a domenica 18 luglio i concerti di “Road to” prendono il via negli stabilimenti balneari di Marina di Ravenna, Porto Corsini e Punta Marina e vedono esibirsi Savana Funk, Giacomo Toni, Pennabilli Social Club, Sara Zaccarelli, Bucci&Bouazza, Baobab e Banana Boat, sempre nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Per una “mini-rassegna” che parte già grande e testimonia la voglia di tornare a condividere le emozioni che solo la musica live sa trasmettere.

Si comincia presto, perché il concerto d’inaugurazione di domenica è all’alba (alle 6 di mattina al Finisterre Beach) e vede esibirsi il gruppo italo-sudamericano dei Pennabilli Social Club, band cosmopolita che propone una rivisitazione dei brani più famosi della tradizione folkloristica cubana, portati alla ribalta internazionale dai Buena Vista Social Club. Dodici ore dopo, ma al Bagno Kuta di Punta Marina (alle 18), tocca invece ai Baobab, che miscelano sapientemente note di calypso, jazz e rhythm’n’blues, per un viaggio nel sound ammaliante delle Isole dei Caraibi. Martedì sera sempre al Finisterre (alle 22) c’è invece Giacomo Toni assieme a Pepe Medri. Toni è autore, compositore, pianista e cantante, noto per il suo lessico paradossale e i monologhi improvvisati, e si esibisce sul palco di Road to Spiagge Soul con uno dei uno dei massimi bandoneonisti europei.

Grande appuntamento anche mercoledì 14 al BagnOsteria Tarifa (alle 22), con la notte in stile afro del trombonista Francesco Bucci e del batterista Yassef Ait Bouazza: un duo sorprendente che distilla black music con un suono grezzo e autentico. Bouazza è del resto sul palco anche giovedì 15 luglio con la formazione dei Savana Funk (al Finisterre alle 22): la band unisce funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile, rodata sul palco di “Propaganda Live”, il programma di La7, e nelle improvvisazioni con Jovanotti sul palco del “Jova Beach”. Gran finale di questa prima parte del festival, domenica 18 luglio, coi ritmi giamaicani dei Banana Boat, che al Finisterre Beach omaggiano il genio di Bob Marley (alle 18), e con la voce inconfondibile di Sara Zaccarelli, con la sua Nu Band al Bagno Kuta (sempre alle 18). Per info e prenotazioni: www.spiaggesoul.it, oltre che presso i locali interessati.