Dal libro alla musica con Leonardo Gatta dei Corner in Bloom

Sabato 11 giugno alle 21.00 presso lo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia (via Ippolito Nievo 2) è prevista una serata speciale dedicata alla compenetrazione tra le arti. Protagonista sarà Leonardo Gatta, voce di quei forlivesi Corner in Bloom che si stanno rivelando tra le migliori band della scena indie pop locale e non solo.

Approfittando delle limitazioni conseguenti al confinamento Covid, Gatta ha ritrovato, rivisitato e riordinato vecchi appunti, racconti e pensieri. Il risultato è stato Z (come fosse), un libro (ed. Pungitopo) che è innanzitutto una raccolta di pensieri creati, perduti, sommersi e riemersi lungo molti anni. Una biografia inconsapevole, un'evoluzione ed un viaggio al tempo stesso tra poesie, racconti brevi, aforismi.

Dopo avere presentato e interloquito intorno alla sua ultima fatica letteraria, sarà il momento della musica: Leonardo darà vita con Francesco Tassinari ad una session live, in una versione duo dei Corner in Bloom. L’esibizione avverrà all’esterno, tra luci soffuse e la giusta atmosfera per goderne appieno la profondità. Un'occasione per ascoltare in versione più intimista la poliedrica versatilità artistica della band, ma anche per comprendere a tutto tondo l’universo dell’autore senza limitarsi ad un’unica dimensione espressiva.