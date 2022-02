Dal libro alla tavola: una serata dedicata al maiale

Le condotte Slow Food “Godo e Bassa Romagna” e “Faenza e Brisighella” promuovono per venerdì 25 febbraio a partire dalle 19.30 presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo un incontro con la condotta Slow Food di Novara per la presentazione del libro “Un Re in Cucina, Il Maiale” (Edizioni Astragalo).

Si inizierà dalla sala conferenze dell’Ecomuseo, dove sarà presentato il progetto editoriale che ha come protagonista il maiale e le ricette della tradizione novarese e italiane. Hanno contribuito anche le due condotte romagnole, fornendo informazioni su prodotti locali che sono stati poi inseriti nel volume. Alle 20.30 ci si sposterà a tavola: la serata sarà infatti anche un’occasione per conoscere alcuni prodotti gastronomici tipici del territorio novarese che saranno affiancati a quelli romagnoli.

Il costo della serata è 28 euro per i soci Slow Food e 32 euro per i non soci e sono disponibili solamente 45 posti. Le prenotazioni verranno accettate entro e non oltre mercoledì 23 febbraio. Per partecipare è necessario il Green Pass. Per partecipare compilare il modulo sul sito www.slowfoodgodo.it oppure scrivere a slowfoodbassaromagna@gmail.com