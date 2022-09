Una pedalata nelle valli fra acqua, terra e uccelli migratori

Domenica 18 settembre, alle 14, parte un'escursione lungo la pista ciclabile appena inaugurata che collega S. Alberto a Lido di Spina, attraversando le valli di Comacchio in uno scenario unico: un lembo di terra percorribile in bicicletta taglia la zona sud della Valli tra paesaggi di acqua e cielo e uccelli migratori. Percorso ad anello lungo ma non difficile, adatto comunque a ciclisti esperti.



In caso di minori, è richiesto un accompagnatore. È prevista una pausa-merenda presso Lido di Spina. Lunghezza percorso: circa 40 km. Durata: 5 ore 30. Quota di partecipazione € 30. Biglietti online sul sito di Atlantide, nella sezione del Museo NatuRa. Incluso nel prezzo: noleggio bicicletta (donna, uomo, bambino e eventuali seggiolini), binocolo, traghetto, guida ambientale escursionistica. Portare: abbigliamento e scarpe comode, antizanzare, acqua, cappellino e occhiali da sole. Per informazioni 0544 528710 - natura@atlantide.net