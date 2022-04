Dal Museo Baracca alle case di Rossini e Bendandi: porte aperte alle dimore degli 'illustri'

Prezzo non disponibile

Sabato 2 e domenica 3 aprile saranno 17 le Case degli illustri che apriranno le loro porte per visite guidate in tutta l'Emilia Romagna, aderendo al progetto dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, la due giorni che permetterà di visitare i luoghi che custodiscono la memoria e il lascito di personaggi illustri. Tre sono le case-museo nel territorio di Ravenna.

A Lugo ci sono Casa Rossini e Museo Baracca. Luoghi carichi di suggestione che la città di Lugo ha valorizzato in modo particolare dedicando alle figure di Gioachino Rossini e Francesco Baracca originali percorsi espositivi.

Sabato e domenica, quindi, si terranno visite guidate con ingresso gratuito per cui è necessaria la prenotazione. Per Casa Rossini le visite si terranno nelle mattine di sabato 2 e domenica 3 aprile (prenotare a casarossini@comune.lugo.ra.it o telefonare allo 0545.38105), per il Museo Baracca le visite saranno nei pomeriggi di sabato 2 e domenica 3 aprile (prenotare a museobaracca@comune.lugo.ra.it o telefonare allo 0545.38105).

A Faenza si può invece ammirare la Casa Museo di Raffaele Bendandi, grande studioso di sismologia.