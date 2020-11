Dal Niballo al Palio di Siena, il Rione Rosso ospita Duccio Balestracci

Dopo il Niballo Live, che ha intrattenuto centinaia di persone nella scorsa primavera, il Rione Rosso utilizza nuovamente le piattaforme web per organizzare un nuovo interessante incontro multimediale. Sabato 28 novembre, alle 20.30 la pagina Facebook del rione di Porta Imolese (www.facebook.com/rionerosso) fruibile dagli utenti, ospiterà una chiacchierata tra il giornalista faentino Claudio Ossani e Duccio Balestracci (in foto), senese e orgogliosamente contradaiolo, già professore ordinario di storia medievale presso l’Università di Siena e autore del libro “Il Palio di Siena una festa italiana” edito da Laterza nel 2019.

Un libro che tra le proprie pagine annovera tra i tanti argomenti alcuni aneddoti sui fantini, la storia dei confini territoriali e le modifiche al corteo storico. Un testo che in breve tempo dopo la pubblicazione è divenuto uno dei più importanti a raccontare la storia del Palio di Siena in quanto nelle oltre 340 pagine l’autore non si è limitato al racconto dell’affascinante “festa” paliesca ma è inoltre riuscito a sintetizzarne il valore sociale, culturale e tradizionale della città, contestualizzandolo in modo chiaro al trascorrere dei tempi nella storia d’Italia.

Nel corso della presentazione, introdotta dalla medievista faentina Martina Fabbri Nuccitelli ed a cui parteciperà inoltre Maura Martellucci, studiosa di Palio, sarà oggetto di conversazione anche il Palio del Niballo di Faenza e le differenze tra la rievocazione che si svolge la quarta domenica di Giugno e il ben più noto Palio di Siena.

L’evento, è organizzato dal gruppo Comunicazione del Rione Rosso ed è il primo di una serie di iniziative e di progetti al quale il gruppo stesso sta lavorando. Nel giro di qualche settimana infatti avverrà il lancio del nuovo sito web, una piattaforma al passo coi tempi che consentirà l’accesso a servizi online attualmente svolti prioritariamente all’interno del circolo. Nel periodo natalizio è invece prevista l’uscita di un nuovo numero de “Il Rione”, l’organo di informazione del Rione Rosso a respiro cittadino.