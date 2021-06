Dal Signore degli anelli al Trono di spade: gli eroi fantasy tornano alla Rocca

Indirizzo non disponibile

Dopo la pausa del 2020, sabato 19 giugno la Rocca di Brisighella torna a ospitare il “Photoset Fantasy”. Cosplayer che interpretano i personaggi del Signore degli Anelli o del Trono di Spade posano tra le sale della Rocca Manfrediana, appositamente allestite ad ambienti tipicamente fantasy, mentre alle 19 i cosplayer sfilano per il borgo preceduti dai tamburini di Brisighella per raggiungere Piazza Marconi, sotto la via degli Asini, dove ha luogo la cena fantasy a loro dedicata.