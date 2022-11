Dal tumore alla rinascita: la storia del pallavolista ravennate Luca Sirri diventa un libro

Si terrà il 12 novembre, ore 17.30, a Ravenna, presso la Sala Ragazzini, la presentazione ufficiale del romanzo "Schiaccia la paura" che racconta la vita del campione di pallavolo Luca Sirri. Il romanzo, scritto da Elisabetta Mazzeo, è ispirato alla storia vera del pallavolista ravennate Luca Sirri, dal tumore che lo ha colpito fino alla sua rinascita come essere umano, tra sfide e cadute, gioie e consolazioni. Per volontà dell’autrice e del protagonista del libro, la quota dei diritti d’autore sarà devoluta interamente allo Ior - Istituto Oncologico Romagnolo.

Quando senti che qualcuno ha un tumore pensi: “a me non capiterà”. Specialmente se sei giovane, in salute e con un futuro tutto da costruire. Se poi sei anche un atleta, allora ti senti invincibile. Poi un bel giorno arriva una diagnosi. Cancro. E la paura diventa la tua compagna. È quello che accade al protagonista di questo romanzo, ispirato ad una storia vera. Luca Sirri, campione di pallavolo, ad un certo punto della sua carriera sportiva deve iniziare a giocare un campionato sconosciuto, fatto non più di set e squadre, ma di partite con incubi e fantasmi. Schiacciare, difendere, fare muro. In palio stavolta il trofeo più importante di sempre: la vita stessa.