"Dall’alba al tramonto", il concerto di Rosita Ippolito e Valeria Montanari

Il terzo e ultimo appuntamento della stagione concertistica 2022 del Teatro comunale di Russi è in programma giovedì 10 novembre (ore 20.45, biglietti da 9 a 13 euro), un concerto per viola da gamba e clavicembalo che ha per titolo Dall’alba al tramonto e per interpreti Rosita Ippolito (viola da gamba) e Valeria Montanari (clavicembalo).

Il repertorio abbraccia più di due secoli di musica, dal Rinascimento dei primi del ‘500, al tardo barocco e allo stile galante della seconda metà del ‘700, toccando i paesi più rappresentativi per la storia musicale di questi strumenti: dalla Spagna, luogo di origine della viola da gamba, all’Italia, all’Inghilterra, l’Olanda, la Francia e infine i paesi di area tedesca dove a questo strumento saranno dedicate composizioni indimenticabili. I brani scelti, oltre a rappresentare alcune delle più belle pagine della letteratura musicale per i due strumenti, sono anche rappresentativi di gusti, stili, tecniche compositive diversissime.

Si passa dai ricercari (composizioni musicali antiche analoghe alla toccata), alle diminuzioni sopra un madrigale per la cosiddetta viola bastarda o sopra una melodia nota, alle division upon a ground (le celebri variazioni di Purcell su un tema dato), danze come pavane e ciaccone, pieces de caractere, dove il titolo descrive il brano, molto in voga nella Francia del Re Sole, suites e, infine, sonate.