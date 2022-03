Dall'omaggio alle donne alla corona di alloro: Cervia celebra l'anniversario di Mazzini

Il Partito Repubblicano di Cervia e la Cooperativa Culturale Ricreativa Aurelio Saffi ricordano Giuseppe Mazzini, padre del Risorgimento Italiano, con due iniziative pubbliche in programma a Cervia nei prossimi giorni. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, martedì 8 marzo alle ore 10, all’esterno della sede del PRI in viale Roma 3, le donne di Cervia saranno omaggiate con un fiore e una stampa del pensiero che già nel 1860 Giuseppe Mazzini rivolgeva alla figura della donna: "Amate, rispettate la donna. Non cercate in essa solamente un conforto, ma una forza, una ispirazione, un raddoppiamento delle vostre facoltà intellettuali e morali".

Per celebrare invece i 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini (morì a Pisa il 10 marzo del 1872), giovedì 10 marzo alle ore 11 in Piazza Garibaldi in corrispondenza della lapide che lo ricorda nella facciata del palazzo comunale, alla presenza di alcuni rappresentanti del Pri e della Cooperativa Saffi, verrà deposta una corona di alloro in sua memoria.