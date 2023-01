Dall'opera all'operetta con il Coro Lirico Città di Faenza

Sabato 21 gennaio, ore 21, al Teatro dei Filodrammatici di Faenza va in scena ino spettacolo emozionante e divertente che vedrà come protagonisti il soprano Paola Cigna ed il baritono Maurizio Leoni che delizieranno il pubblico con brani tratti dalle più celebri opere buffe, quali Elisir d'Amore e Don Giovanni, e operette, come La Vedova Allegra ed Il Paese dei campanelli. I solisti saranno accompagnati dal Coro Lirico Città di Faenza diretto da Monica Ferrini e dai solisti Giulia Neri - soprano, Antonia D'Ambrosio - soprano, Fabiano Naldini - tenore e Alessandro Lucchesi - tenore. Saranno inoltre presenti Elisa Porcinai al violino e Monica Ferrini al pianoforte. Biglietto a posto unico €15. Info e prenotazioni 3315050618