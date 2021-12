Dalla Christmas run al tuffo della Befana: prende vita il Natale di Pinarella e Tagliata

Il consiglio di zona di Pinarella e Tagliata si fa promotore degli eventi natalizi e delle iniziative sul territorio. L'impegno parte con la distribuzione a tutti gli over 80 del quartiere di Pinarella di un pensiero da parte di tutta l’amministrazione. Verrà consegnato a partire da venerdì un panettone dai volontari del consiglio di zona a tutti i nonni di Pinarella, insieme agli auguri per un felice e sereno Natale.

Il consiglio di zona insieme al gruppo “Risate e Filati” contribuisce anche alla realizzazione di due progetti: “Natale in Biblioteca” e “Trame che uniscono una Comunità”. Il primo progetto prevede la collaborazione delle scuole del quartiere, gli alunni insieme ai loro insegnanti, prepareranno dei manufatti per allestire due grandi alberi, realizzati dal gruppo, presenti nella Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia. A partire da giovedì si accende il Natale in Biblioteca. Nel secondo progetto si prevede di abbellire gli spazi del quartiere con i doni fatti a mano del gruppo: dei grandi fiocchi di neve e palline decorative fatte a mano, a maglia o uncinetto che saranno posizionati in Piazza Premi Nobel a Pinarella e ne “La Casina” a Tagliata di Cervia.

Gli eventi

Spazio anche agli eventi. Domenica 19 dicembre scattano la “Christmas run” e la “Merenda di Babbo Natale”. Una giornata per famiglie e bimbi prima a spasso per tutto il quartiere (camminando o correndo) con un passaggio nella Pineta e poi in Piazzale premi Nobel per pranzare e giocare insieme agli elfi e a Babbo Natale che consegnerà i suoi regali per tutti i bimbi.

Le festività natalizie si concluderanno con una grande tradizione: “Il Tuffo della Befana” che quest’anno cambierà location, si terrà a Tagliata, in spiaggia, viale Italia all'angolo con Viale Sicilia. Il 6 gennaio, dal mattino ci saranno bancarelle, musica e cibo, e i più temerari alle ore 15 si butteranno in mare per un tuffo beneaugurante e rigenerante.