Dalla corte dei reali olandesi all'Alighieri: sul palco la pianista Gile Bae 

Secondo appuntamento domenica 25 febbraio alle 11 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna per l’edizione 2024 dei "Mikrokosmi", la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli.

Sul palco salirà la pianista Gile Bae, olandese di origini sud coreane si è trasferita in tenera età in Italia per studiare col Maestro Franco Scala all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola da dove è cominciata la sua carriera, che la vede calcare i palcoscenici più importanti in tutto il mondo. Suonerà J.S.Bach - Toccata in mi minore BWV 914 e Toccata in do minore BWV 911 e F.Chopin - Introduzione e Rondò Op.16 in mi bemolle maggiore e 24 preludi op.28.

Nata a Rotterdam nel 1994, ha debuttato a 5 anni con orchestra in Corea del Sud. Ha studiato con Marlies van Gent al Conservatorio Reale dell’Aia. Solista con diverse orchestre in Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna e Portogallo. Vincitrice di primi premi tra cui "Princess Christina Competition", "Stichtung Jong Muziektalent" in Olanda, "International Steinway Competition", "EPTA in Belgio", "Maria Campina in Portogallo".

Suona regolarmente per i Reali olandesi e i Premi Nobel. Si è perfezionata e diplomata con Franco Scala all’Accademia Pianistica di Imola. Bösendorfer artist dal 2018, invitata da András Schiff al progetto “Building Bridges” 20/21. Ha tenuto concerti con le prime parti della Filarmonica della Scala, la Sinfonica Nazionale RAI diretta da Fabio Luisi, con replica a Muscat con Latham-Koenig e la Armenian State Symphony. A Budapest, diretta da Matyas Antàl, ha suonato i concerti di Bach, Mozart e Saint-Saëns. Ha inciso le Variazioni Goldberg di Bach con l’etichetta Fonè e un CD Bach/Schumann col produttore Michael Fine con l’etichetta Universal cui seguiranno, già programmati, i 24 Preludi e i 2 concerti per pianoforte e orchestra di Chopin.

Biglietti e abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Alighieri.