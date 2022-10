Dalla lotta contro la mafia al cyber bullismo: un incontro con il “Comandante Alfa”

Sabato 8 ottobre alle ore 16,30 alla sala D'Attorre di Ravenna si tiene un incontro con il cofondatore del Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, noto con lo pseudonimo di “Comandante Alfa.” Una personalità di primo piano, che ha dedicato l'intera esistenza alla lotta per la libertà, la difesa della democrazia, delle istituzioni e della legalità. Una vita straordinaria la sua, vissuta nell’ombra e per questo sconosciuta ai più. Il Comandante Alfa parlerà alla cittadinanza, ma in special modo ai più giovani, dei valori che lo hanno spinto a vivere una vita così straordinaria, affrontando poi i temi della lotta alla mafia, al terrorismo, nonché dei crimini informatici, tra cui, quello di particolare rilievo, del “cyber bullismo”.