Dalla musica ai fratelli Parmiani: una serata di spettacolo per i 40 anni della Pubblica Assistenza di Russi

In occasione dei suoi primi 40 anni di volontariato, la Pubblica Assistenza Città di Russi organizza per sabato 18 novembre, alle ore 20.45, una serata al Teatro comunale di Russi, in via Cavour. Sul palco si esibiranno Gianni e Paolo Parmiani, accompagnati dalle musiche eseguite da Alessandro Guidi (pianoforte) e Nicoletta Bassetti (violino).

"Tutta la cittadinanza, che in questi anni ha sempre sostenuto con grande affetto e generosità l’Associazione - spiega il presidente, Enrico Castellari - è invitata a condividere questo importante momento e a festeggiare insieme a noi questo traguardo". L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alle famiglie alluvionate del territorio del Comune di Russi.