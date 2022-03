Dalla musica al disegno: partono le iniziative per i giovani all'ex mercato coperto

Prenderà il via mercoledì 6 aprile alle 18 il ciclo di incontri promosso dal Comune di Bagnacavallo e dall’associazione Sonora Social Club nell’ambito del progetto di politiche giovanili Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo, finanziato dal bando Fermenti in Comune promosso da Anci con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Realizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria presso l’ex mercato coperto di via Baracca, il percorso si comporrà di sette incontri fra aprile e maggio durante i quali si andrà alla scoperta delle nuove professioni legate alla creatività (podcast, social media, disegno e illustrazione, musica e suoni, contenuti per cinema e televisione) e dei mestieri già presenti sul territorio che in questi anni hanno saputo rinnovarsi. Le attività sono gratuite e rivolte a ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni e si svolgeranno il mercoledì dalle 18 alle 21.

"L’ex mercato coperto è per sua natura un luogo di incontro e scambio – spiegano l’assessora Monica Poletti (Turismo e promozione del territorio) e l’assessore Francesco Ravagli (Politiche giovanili) – dove l’aspetto commerciale si interseca profondamente con quello culturale e sociale. Grazie a questo finanziamento dell’Anci abbiamo l’opportunità di proporre alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi un percorso formativo in cui conoscere le esperienze di loro coetanei nel campo della creatività, a livello professionale o di associazionismo culturale. L’obiettivo è che gli spazi dell’ex mercato coperto diventino un incubatore di idee e progetti a beneficio di tutta la comunità".

Si inizierà mercoledì 6 aprile con l’incontro di presentazione dal titolo Liberi professionisti, associazionismo e “vecchi” nuovi mestieri. Interverranno Alessio Violante in rappresentanza dei consulenti delle associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio Ascom), Vito Morriello (commercialista), Denise Camorani (amministratore unico Per Gli Altri Service), Lucilla Danesi (Geoplant vivai), Nicolo? Pranzini (Unita? Competenze e Territori per l’Innovazione presso ART-ER). I relatori introdurranno i partecipanti agli ambiti del lavoro autonomo e del terzo settore, analizzandone le caratteristiche, i limiti e le possibilita? offerte. Si parlerà perciò di partita Iva, di associazionismo e di varie possibilità di finanziamento come crowdfunding, bandi, finanziamenti a fondo perduto.

Si proseguirà poi secondo questo calendario: 13 aprile Podcast e digital audio con Nicolo? Valandro, Gianni Gozzoli e Giulia Depentor; 20 aprile Social Media Manager e Instagram con Carlo Alberto Biasioli, Giacomo Visconti e Matteo Rizzi; 27 aprile Produzione musicale e di suoni con Giovanni Lami, Glauco Salvo e Alex Montanaro; 11 maggio Produzione di contenuti per cinema e televisione con Alessandro Bosi e Giovanni Bagnari; 18 maggio Disegno e illustrazione con Marta Besantini e Federica Carioli; 25 maggio Le innovazioni nei mestieri presenti nel territorio, dove attraverso le storie degli imprenditori del territorio si racconteranno le innovazioni introdotte nelle attività di produzione e servizio, le prospettive di nuove imprenditorialità e le opportunità di lavoro con Confcommercio Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

Per partecipare agli incontri ci si potrà iscrivere tramite Eventbrite al link www.eventbrite.it/cc/marke-il-mercato-delle-idee-216689. All’interno degli spazi dell’ex mercato coperto sarà allestito un piccolo punto ristoro e saranno inoltre disponibili postazioni per studio e co-working.