Dalla parata "Babbo skate" alla sfilata canina: tanti divertimenti natalizi

Elfi, renne e Babbi Natale su tavola si lanciano in una maratona in skate che dal centro di Cervia li porterà fino a Milano Marittima e ritorno. Torna il grande appuntamento con la "Babbo skate" in programma sabato 11 dicembre con partenza da Piazza Garibaldi alle 14.30.

Gli eventi natalizi però non si fermano qui. Sabato e domenica in piazza Babbo Natale incontrerà i bambini, per augurargli buon Natale, ascoltare i loro desideri e fare foto con loro e le loro famiglie. Sabato appuntamento dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Domenica poi, arrivano anche gli "assistenti di Babbo Natale": dalle 14.30 infatti parte da piazza Garibaldi a Cervia la sfilata di cani e padroni a tema natalizio in centro.