Dalla rievocazione storica alle pedalate: Cervia celebra i 78 anni della Liberazione

Il 22 ottobre Cervia celebra il 78esimo anniversario della Liberazione della città dall'occupazione nazifascista e, come da tradizione, questo momento storico viene accompagnato da una serie di iniziative volte a ricordare la storia e a riaffermare i valori della libertà, della pace e della convivenza fra i popoli.

Il programma

Si comincia martedì 11 ottobre, ore 13.30, con la “Pedalata cicloturistica con deposizione delle corone di alloro nei Cippi dei Caduti di Cervia, Pinarella" che vede la partecipazione degli alunni della scuola primaria “G. Deledda”. Organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”, in caso di pioggia la pedalata è rinviata a martedì 18 ottobre. Ritrovo nel cortile Scuola “G. Deledda” via Pinarella.

Sabato 15 ottobre, ore 14.30, “Una pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a Cervia dai tedeschi”, organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”. Ritrovo in Piazza Garibaldi

Giovedì 20 ottobre, ore 10, nella Sala Rubicone apertura della Mostra di archeologia militare “L’aeroporto militare di Milano Marittima”, a cura dell’Associazione CRB 360° Centro Ricerche Belliche per la conservazione della memoria storica sugli eventi della Seconda guerra mondiale. La mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Entrata a offerta libera.

Sabato 22 ottobre sono in programma le grandi celebrazioni. Si parte alle 8.30 con la deposizione corone sui cippi del territorio cervese. Alle 15.00 Gotica Romagna propone la rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. Sul lungomare di Milano Marittima si mette in scena l'assalto al bunker tedesco. Ore 15.30 alla Biblioteca “Maria Goia” si tiene una giornata di studi in ricordo di “Giampietro Lippi. L’uomo della scuola, lo storico, il resistente”. Intervengono Massimo Medri Sindaco Cervia , Renzo Savini Presidente ANPI Provincia di Ravenna, Giuseppe Masetti Storico e Direttore Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, Agostina Melucci Ex Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Davide Galassi Psicologo e psicoterapeuta. Introduce e modera Alessandro Forni Presidente ANPI Cervia. Testimonianza di Gloria Roberti moglie di Giampietro Lippi. Alle 21.00 al Teatro comunale “Walter Chiari” va in scena lo spettacolo teatrale “Come impedir che corra il fiume al mare” di e per la regia di Michele Zizzari. Un’opera sulla dittatura e la guerra con testi letterari rivisitati e lettere di condannati a morte della Resistenza. A cura del Gruppo Teatro dal Basso.

Domenica 23 ottobre, ore 7.00, ritrovo fino alle ore 9.00 della colonna Gotica Romagna con colazione offerta dalla Proloco Riviera dei Pini presso "La Casina" del Parco Gemelli a Tagliata di Cervia. Segue alle 10.00 la rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. Si assiste all’entrata in Piazza Garibaldi a Cervia dei liberatori. Alle 10.00 si tiene il concerto del corpo bandistico “Città di Cervia”, seguito dal corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.