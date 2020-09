Dalla Riviera romagnola all'India: un viaggio attraverso gli scatti dei fotografi cervesi

Nei mesi di settembre e ottobre i fotografi cervesi propongono una serie di esposizioni, monografiche e collettive, di scatti realizzati sul territorio e reportage di viaggio realizzati all'estero che vengono messe in mostra in vari spazi espositivi della città.



"Cervia da vivere: il territorio cervese e la Mille miglia a Cervia" a cura di Dany Fontana viene esposta al Magazzino del sale "torre" dal 17 al 21 settembre. Orari: giovedì 17 venerdì 18 lunedì 21 dalle 20.00 alle 22.30; sabato 19 e domenica 20 dalle 15.00 alle 20.00



"Il Gruppo fotografico cervese in viaggio" viene esposto il 15-20 settembre e 2-7 ottobre presso la sala Rubicone di via Evangelisti.



Alla sala Artemedia di piazza Garibaldil vengono ospitate: il 26-27 settembre "Europa", il 10-11 ottobre "Asia", il 17-18 ottobre "La Grecia che non ti aspetti" di Luana Viaggi e il 24-25 ottobre "India" di Francesco Benazzi, Simona Solombrino, Tiziana Sileo.