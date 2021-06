Dalle "Lunette" al docufilm: si celebrano i 40 anni dell'azienda romagnola

Una nuova opera e la proiezione di un docu-film sono in arrivo a Lugo in occasione dei 40 anni di Edilpiù, azienda con sedi a Lugo, Ravenna, Imola e Forlì. Nel giardino della Rocca Estense, giovedì 17 giugno alle 18.30 sarà inaugurata Lunette, un’inedita installazione creata dall’architetto e illustratore italiano con base a Barcellona, Federico Babina. Nella stessa sera, alle 21, nel Chiostro della Chiesa del Carmine di Lugo, sarà invece proiettato in anteprima “Openings. Sguardi oltre il limite”, il film documentario diretto dalla regista e curatrice di design Francesca Molteni e da Mattia Colombo, prodotto da Edilpiù. Il docu-film tornerà poi anche in una particolare cornice, quella del Pavaglione, in occasione del Ravenna Festival, il 19 luglio.