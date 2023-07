Dalle 'vie dell’amicizia' di Riccardo Muti ai The Kolors: Ravenna si prepara alla Notte Rosa

Dal 7 al 9 luglio si terrà in tutta la Romagna la 18esima edizione de “La Notte rosa”, rassegna diffusa e variopinta di eventi, denominata quest’anno “Pink Fluid” e patrocinata da Claudio Cecchetto. Quattro province coinvolte dai castelli ai lidi fino ai borghi, oltre 110 km di Riviera puntellati di spettacoli, cene, concerti, arti circensi, danza, giocoleria, incontri culturali e fuochi d’artificio. Una festa attesissima in cui a farla da padrone saranno la musica e il divertimento, come nella più vera tradizione romagnola.

Ravenna farà la sua parte proponendo alcuni appuntamenti per tutti i gusti, che si articolano tra i lidi e la città d’arte. Si inizia venerdì 7 luglio con il grande concerto “Le vie dell’amicizia – Riccardo Muti” che si terrà al Pala Mauro de André dalle 21, all’interno dello spettacolare programma del Ravenna Festival. Il Maestro Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e i musicisti dell’Orchestra del Conservatorio Nazionale di Amman per esaltare i giovani e la musica, in un ideale ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura. Evento a pagamento. Maggiori informazioni su: https://www.ravennafestival.org/.

Sabato 8 luglio alle 21.30 a Marina di Ravenna, nel grande palco allestito in piazza Dora Markus, sarà la volta dell’attesissimo concerto dei The Kolors- gruppo di “Italodisco” capitanato dall’iconico Stash. Uno spettacolo dinamico e coinvolgente che animerà il porto turistico di Marinara. Evento gratuito.

La stessa sera, per chi si trova in centro città, alle 21 al Teatro Alighieri andrà in scena lo spettacolo “Circles – Classica orchestra afrobeat”, sempre all’interno del cartellone di Ravenna Festival. L’istrionico ensemble da camera diretto da Marco Zanotti affiancato dalle opere della Mutoid Waste Company si muoverà in uno scenario di forte impatto sonoro e visivo in bilico tra barocco e contemporaneo. Evento a pagamento. Maggiori informazioni su: https://www.ravennafestival.org/.

La lunga nottata di festa termina all’alba di domenica 9 luglio, con il concerto dei Guerzoncellos nella suggestiva spiaggia libera di fianco al Bagno “Il Passatore” a Lido di Dante. L’energia eccezionale di questo duo di strumenti classici incontra il virtuosismo con ritmi rock e progressive, su arrangiamenti originali dal ritmo serratissimo. Inizio alle 5.30. Evento gratuito.

Ma la Notte Rosa non finisce qui. Domenica 9 luglio alle 21 al Teatro Rasi, Ravenna Festival presenta “Folk songs”, un omaggio a Luciano Berio: un’antologia di undici canti popolari di varia origine, trovati su vecchi dischi, antologie stampate o raccolte dalla viva voce di amici. Evento a pagamento