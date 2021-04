Dalle visite guidate al "picnic aromatico": gli appuntamenti del Giardino delle Erbe

Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio ha riaperto al pubblico e dal 1° maggio riattiva le visite guidate. Per tutto il mese sono previsti vari appuntamenti.



Sabato 1° maggio ore 15 è in programma “Il Giardino Segreto”, una visita guidata per scoprire tutti i gradoni e le loro peculiarità; a seguire caccia al tesoro tra il labirinto e l’arboreto. Visita a pagamento.

Domenica 2, 9, 16, 23, 30 maggio, alle ore 15, si tiene “Medicamentosa”, una visita guidata alla scoperta delle erbe medicinali, dei loro utilizzi ed applicazioni nella tradizione popolare. Visita a pagamento.

Infine sabato 8 e 29 maggio, ore 16, l'appuntamento è con “Aromatico Picnic”, una passeggiata tra le coltivazioni del Giardino delle Erbe per conoscere le erbe aromatiche ed officinali; a seguire pic nic di degustazione. Costo: 20 euro su prenotazione al 3351209933. Info e biglietti online su: shop.atlantide.net