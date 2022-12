Dame sui trampoli, "Fire Show" e proiezioni: tanto divertimento per la festa di Natale

Nell’ultimo fine settimana di Natale sono tanti gli appuntamenti a Lugo, dal centro alle frazioni. Sabato 24 dicembre, in centro arriva “Accademia Creativa” e presenta lo spettacolo itinerante con trampoli "Bianche Presenze" (dalle ore 15.30). Due danzatrici vestite da bianche farfalle, eteree ed eleganti, con costumi luminosi resi unici in Italia, grazie all'utilizzo di ricercata tecnologia led a luce calda. Le dame sui trampoli sono accompagnate da un carro luminoso che diffonde leggere musiche nell'aria. A seguire, nel centro del Pavaglione, il "Fire Show", uno spettacolo di fuoco e luce di forte impatto visivo grazie all'uso di pirotecnica teatrale e costumi luminosi (lo spettacolo si tiene se non piove). Ogni giorno in centro proseguono le proiezioni rossiniane, a partire dal tramonto, sulla facciata del Teatro Rossini e su quella di Crédit Agricole su largo della Repubblica. E dalle 16.30 circa si può contribuire ad aumentare l’illuminazione dell’albero di Natale pedalando sulla bici che accende le luci colorate

A Villa San Martino torna la tradizionale vigilia di Natale per grandi e piccini con vin brulè e carne alla brace organizzato dalla Società del Mutuo Soccorso. Si parte dalle 11 e durante la giornata sono previsti vari momenti, alle 14.30 I canti dei bimbi della scuola B. Fabbri e, dalle 15, arriva Babbo Natale con un regalo per ogni bambino. Alle 18 concerto de “I musicanti improvvisi”. A Voltana, sabato 24 dicembre dalle 19, Babbo Natale inizierà a portare ai bimbi della frazione i regali, un tradizionale appuntamento sempre molto atteso e gradito.

A San Lorenzo, la mattina del 24 dicembre, diversi Babbi Natale saranno in giro per la frazione per distribuire caramelle e dolciumi ai bambini. A Passogatto, sabato 24 dicembre alle 15, “Zoc ad Nadel” con il trio folk Battilani- Rinaldi -Oriani: canti, danze e brindisi di auguri nella sede del circolo Arci Passogatto. Domenica 25 alle 9.30 nel santuario della Beata Vergine di Loreto Santa Messa con il coro di Santa Maria Nascente diretto da Barbara Mazzolani.