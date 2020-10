Daniela Pini e Massimo Mercelli aprono la stagione di Emilia Romagna Festival

Mercoledì 28 ottobre, ore 21, s’inaugura la nona edizione di Erf & Teatro Masini Musica la stagione concertistica di Emilia Romagna Festival al Teatro Masini di Faenza, con artisti di fama internazionale. Sul palco gli Strumentisti della Scala di Milano accanto al flautista Massimo Mercelli e al mezzosoprano Daniela Pini.

Un ensemble di grande caratura che affronta un ricco programma dedicato ai nomi immortali del repertorio barocco, da Tartini a Vivaldi fino a George Frideric Händel, passando per un assoluto Maestro dell’armonia del Settecento, Francesco Durante, o il tema della Follia di Corelli nel Concerto di Francesco Geminiani.

Il mezzosoprano Daniela Pini è uno dei talenti sbocciati in Romagna e oggi interprete affermata sulla scena internazionale, spesso presenza preziosa nei concerti di ERF. Dotata di una grande duttilità vocale da consentirle di spaziare indifferentemente dalla musica Barocca a quella contemporanea, la cantante lirica romagnola vanta un repertorio di oltre 60 titoli. Si è esibita nelle maggiori sedi concertistiche, lavorando con direttori come R. Abbado e Y. Temirkanov, e con registi come Gabriele Lavia, Dario Fo, Lina Wertmuller e Ettore Scola. Recentemente ha calcato i palcoscenici del Teatro Costanzi di Roma, del Bayerische Staatsoper di Monaco e ha rappresentato l’Italia nel concerto di apertura del 18° Festival delle arti presso il National Centre For the Performing Arts di Pechino. Si è esibita, riscuotendo grande successo, al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo diretta dal Maestro Riccardo Muti.

La Pini sarà accompagnata al pianoforte da un altro talento del territorio, Massimo Mercelli, flautista di fama, fondatore e direttore di ERF. Un solista eccezionale che vanta importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori: hanno scritto per lui o ha eseguito le prime assolute di personalità del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima.

La Pini e Mercelli saliranno sul palco con gli Strumentisti della Scala di Milano una formazione da camera fra le più note al mondo, composta da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Il loro repertorio è lo specchio fedele della qualità di tutti i musicisti che ne fanno parte, inoltre, il costante rapporto con i più grandi direttori sulla scena mondiale, ha contribuito a far emergere caratteristiche musicali timbriche e di fraseggio uniche nel panorama musicale delle formazioni da camera.

Musica a 1 euro

Continua anche quest’anno a coronamento della stagione ERF&TeatroMasiniMusica, il progetto Musica a 1 euro, a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino ai 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con biglietti a 1 euro.