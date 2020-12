Daniela Pini, Michele Zaccarini e Fabrizio Milani protagonisti del “Concerto di Natale”

Lo scorso 29 ottobre il Teatro Comunale di Russi avrebbe dovuto inaugurare la stagione 2020/2021 per poi proseguire con una ricca programmazione, ma a causa dell’emergenza Covid non è stato possibile iniziare il percorso desiderato. Nonostante la chiusura al pubblico, il Teatro Comunale di Russi ha comunque aperto il sipario per la registrazione del “Concerto di Natale” che sarà disponibile il 20 dicembre alle ore 17 sulla piattaforma www.teatrinellarete.it , sulla pagina Facebook di ATER Fondazione, del Teatro Comunale di Russi e di tutti gli altri Teatri che fanno parte del Circuito.

“Concerto di Natale” è il primo appuntamento con la musica classica della rassegna e avrà come protagonisti il mezzosoprano Daniela Pini, Michele Zaccarini al fagotto e Fabrizio Milani al pianoforte. Un concerto che raccoglie alcune fra le musiche e le arie più belle e accattivanti del repertorio classico e lirico e dei più grandi maestri contemporanei e non, inoltrandosi infine nella magica e sognante atmosfera natalizia.

Gli artisti. Daniela Pini ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri internazionali diretta da grandi direttori come Riccardo Muti e Claudio Abbado. La duttilità della sua voce le permette di spaziare tra diversi stili che vanno dalla musica barocca a quella contemporanea. Michele Zaccarini, attualmente studente di Fagotto al Conservatorio di Ravenna, ha già avuto diverse occasioni di esibirsi sia come solista che in ensemble, ma la sua attività principale rimane quella orchestrale con la quale ha calcato i palcoscenici di molti teatri anche internazionali. Fabrizio Milani compie gli studi musicali presso il Conservatorio di Bologna, si dedica abitualmente al repertorio lirico e vocale come Maestro collaboratore con teatri prestigiosi, oltre ad aver diretto numerose opere liriche.