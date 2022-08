Daniele Cristofori&Friends al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio

Una serata all'insegna della tradizione presso il Museo della Vita Contadina in Romagna (via XVII Novembre, 2/A), organizzata dall'Associazione culturale “La Grama”, in collaborazione con il Comune di Russi. Venerdì 19 agosto, alle ore 21.00, intrattenimento con Daniele Cristofori e Giancarlo Battilani, che suona il violino: alcuni ballerini si esibiranno a tempo di valzer, polka, mazurka con i passi di una volta, alternandosi ai canti di Daniele e Silvana Massa, tratti dal repertorio dei canterini romagnoli di Russi. Sarà un modo per tornare indietro nel tempo, al tempo in cui gli artigiani componevano musica ad orecchio e allo stesso modo la tramandavano. Agli eventi sarà possibile accedere nel rispetto delle vigenti norme Anti-Covid.