Stand up comedy: arriva Daniele Tinti con il suo “Crossover”

Giovedì 16 novembre parte con il botto la prima stagione di stand up comedy al Royal Beach di Milano Marittima, in collaborazione con The Comedy Club.

Il primo ospite è Daniele Tinti con “Crossover”, il suo nuovo live show, che racconta e ironizza sui grandi paradossi del vivere quotidiano. Daniele Tinti, comico e autore, è noto anche per il successo del suo podcast "Tintoria": il comedy podcast italiano, capace di totalizzare milioni di visualizzazioni su Youtube, nel quale Tinti insieme a Stefano Rapone intervista i più disparati personaggi del mondo dello spettacolo, abbinando confidenza e ironia, comicità e riflessione. Ingresso: 25 euro (show + calice di benvenuto). Prenotazioni al 335/1439990 o 0544/422210. Apertura porte ore 19.30 | inizio show ore 21.