Un tributo a George Michael con Danilo Pavarelli and The Soul Three

Il 23 aprile, alle 21.00, il Teatro Fellini di Faenza ospita Danilo Pavarelli, in attività da 30 anni con lo pseudonimo The Soul, che insieme al suo The Soul Three propone un tributo a George Michael. Lo spettacolo ripercorre tutte le tappe della carriera musicale di George Michael, dagli albori nel 1981 con gli Wham!, fino all'ultima tournee mondiale “Symphonica” del 2012, riproponendo fedelmente tutte le hits più famose, insieme alle numerose collaborazioni e covers da lui stesso eseguite. In questo vasto repertorio troveremo quindi Careless Whisper, Jesus To A Child, Everything She Wants, Freedom '90, Older, Roxanne dei Police, Don't Let The Sun Go Down On Me di Elton John, solo per citarne alcune. Con uno spettacolo coinvolgente e trascinante, per un George Michael fuori dagli schemi della classica tribute band. Biglietto unico 13 euro + 1,30 euro diritti di prevendita acquistabili su liveticket.