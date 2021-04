Dante 2021: la visita online in inglese per celebrare il Sommo Poeta

Domenica 25 aprile alle 18 è in programma un nuovo appuntamento di visita guidata on line dedicata a Ravenna di Wisits, portale di visite interattive on line, questa volta in inglese.

Wisits, in occasione delle celebrazioni dantesche, ha deciso di programmare e promuovere una sezione specifica di tour intitolata "Anno Dantesco": esattamente come Virgilio, le guide sono pronte a condurre i partecipanti attraverso i luoghi legati al Sommo Poeta, alle sue vicende personali e alla Divina Commedia.

La visita sarà illustrata dalla guida locale Tiziana Brescacin e dedicata ai luoghi più significativi, alla straordinaria vicenda delle ossa di Dante e alla persistenza della sua figura nell’immaginario collettivo, anche attraverso opere contemporanee di arte urbana.