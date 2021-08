Dante e le vie degli ebrei", uno spettacolo fra storia e poesia

Indirizzo non disponibile

Lunedì 16 agosto, alle ore 21, presso l’Antico Porto di Classe, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, il Museo Ebraico di Bologna presenta "Dante e le vie degli ebrei". Uno spettacolo in canti tra storie e poesia, inferni e promesse di paradiso.

Paesaggi sconfinati di vita e di poesia tra Dante e l'ebraismo, testi, racconti, immagini, musiche... Questo spettacolo ci porta con incalzanti quadri di vita e storia dal Medioevo alla contemporaneità, raccontandoci di un mondo ebraico che dialoga con Dante, il poeta che afferma la priorità della lingua ebraica. Seguiremo Dante nel suo ultimo approdo, Ravenna, e ancor prima nel suo peregrinare tra Bologna e la Romagna, terra piena di presenze e storie degli ebrei, da Forlì (la città di Guido Bonatti, astronomo e astrologo posto nell'Inferno) a Cesena.

Saremo poi con Dante nello scenario della poesia, della Bibbia e della mistica ebraica nel nome di Manoello Romano, autore di un'opera dal titolo quanto più dantesco L'Inferno e il Paradiso fino ad approdare al Dante mito dell'Unità d'Italia, fatto proprio dagli ebrei italiani risorgimentali, giungendo quindi al secolo dell'Olocausto in cui Dante sarà compagno nelle persecuzioni e nell'inconcepibile disumanità dei campi, come per Primo Levi.

Ingresso omaggio. Prenotazione su oooh.events.