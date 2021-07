"Dante in cortile": tre giorni di Divina Commedia nei condomini di Ravenna

La Divina Commedia va in scena in luoghi insoliti, ma vivi e abitati da una meravigliosa pluralità di persone: i “condomini popolari” di Ravenna e dintorni. Come la città accolse Dante durante il suo esilio, la Divina Commedia andrà a casa degli abitanti delle periferie. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura, che ha selezionato 39 progetti culturali nell'ambito della chiamata pubblica a cui hanno partecipato diverse realtà del territorio.

"Siamo convinti del percorso fatto con la chiamata dantesca” - sottolinea l’assessora alla cultura Elsa Signorino - “che ha messo in evidenza le energie del territorio e la voglia di partecipazione nella valorizzazione del lascito di Dante di una pluralità di soggetti e voci".

Tre giorni, dunque, attendono Dante e il suo viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Così Dante in cortile viaggerà in tre luoghi del ravennate: mercoledì 28 luglio alle ore 18.30 a Ravenna nel cortile di via Sant’Alberto 57, 59, 61, 63; giovedì 29 luglio alle ore 17.30 a San Zaccaria nel giardino di via Casadei 2, 4; venerdì 30 luglio alle ore 20.30 a Ravenna in Via Tommaso Gulli nel giardino dei civici 263 e 265.

Il progetto nasce da una collaborazione tra Villaggio Globale, cooperativa sociale nota in città per i percorsi partecipativi e l’impegno nell’attivazione e facilitazione di gruppi impegnati nella cura dei beni comuni, e Panda Project, compagnia di teatro che proprio quest’anno compie 12 anni di attività, impegnata sul territorio con laboratori scolastici in prevenzione al razzismo e al bullismo, spettacoli teatrali, visite guidate d’autore e programmi radiofonici. I posti sono limitati, per assistere agli spettacoli è necessario prenotare alla mail sgini@villaggioglobale.ra.it o al telefono 3396787400.