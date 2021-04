Il tour dantesco online: un assaggio della Ravenna del Sommo Poeta tra letteratura e leggenda

Proseguono gli appuntamenti nell'ambito dell'iniziativa Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta. L'11 aprile, alle 17.30, si tiene una visita online della durata di un ora per scoprire la presenza e l'opera del Sommo Poeta che oggi sono parte integrante dell'identità dei ravennati.

Un percorso digitale dal vivo a partire da una delle antiche porte di accesso alla città, percorrendoalcune significative vie del centro storico, scoprendone il legame con la figura di Dante. Ci si sofferma davanti alla cosiddetta casa di Francesca da Polenta, e, tra aneddoti popolari ed eventi storici, arriveremo alla Basilica di San Francesco. La visita terminerà presso la Tomba di Dante. Percorso: Porta San Mamante, via de Tomai, Casa Polentana, via dei Poeti, Casa Pignata, Piazza San Francesco, Basilica di San Francesco, Tomba di Dante.

Partecipazione: Max 30 persone con prenotazione obbligatoria. La visita sarà effettuata nel rispetto dei protocolli COVID-19. Costo: 5 Euro a persona. La quota include la visita con guida abilitata. Per informazioni: cell. 333 9336794 - elisa.co.gt@gmail.com

In caso di effettivo maltempo, previa comunicazione, la visita sarà annullata e si potrà partecipare ad una data successiva. Ai partecipanti è richiesto di collegarsi 5 minuti prima dell'inizio per poter cominciare in orario. In caso di ritardo sarà possibile essere ammessi ma non recuperare la parte di visita persa. Con l'acquisto del biglietto i partecipanti acconsentono a ricevere un'email con i dettagli organizzativi e il link di Zoom per accedere al tour. A cura di Elisa Cornacchia, guida turistica abilitata in collaborazione con Il Cammino di Dante.