Dante Plus: 150 artisti illustrano il Sommo Poeta: da Milo Manara a Dissenso Cognitivo

Dante è il poeta più conosciuto al mondo e la Divina Commedia ha sicuramente influenzato la fantasia di ogni generazione venuta dopo di essa. L’opera del Sommo Poeta resiste allo spazio ed al tempo, vivendo tutt’ora nel nostro presente. Un’opera eccezionale che riesce ancora oggi ad accomunarci tutti, parlandoci delle nostre paure, dei nostri sentimenti e delle nostre imperfezioni, un’opera universale ed universalmente riconosciuta. Marco Miccoli di Bonobolabo, ha ideato dal 2014 un progetto a scadenza annuale interamente dedicato alla figura di Dante Alighieri e alla Divina Commedia: Dante Plus. La mostra torna alla Biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani di Ravenna dal 9 luglio al 5 settembre. L’edizione del 2021, essendo il settecentenario della morte di Dante, sarà la più ricca di sempre con ben 150 artisti. Un video ideato da Marco Miccoli presenta Dante Plus 700, con le illustrazioni e animazioni di Daris Nardini, le riprese di Andrea Giminiani e le musiche di Alessio Ruscelli, in cui Dante uscirà dal murales di Kobra e camminerà per le vie del centro per arrivare alla sede dell’esposizione, proprio di fronte alla locandina della mostra disegnata dai fratelli Van Orton Design. L’evento di quest’anno ospiterà le opere di Milo Manara, Moebius, Tanino Liberatore, Emiliano Ponzi, Riccardo Guasco, Lucamaleonte, Nicola Verlato, LRNZ, The_Oluk, No Curves, Carlo Stanga, Cibo, Donato Sansone, Fra!, Giulio Rincione, Francesco Poroli, e molti altri.

Tutti gli artisti in mostra

2BROS Creative, About Ponny, Ache77, Nicola Alessandrini, Alien Attack, Massimiliano Alioto, Armitano, AweR, Stefano Babini, Barbara Baldi, Werther Banfi, Luca Barberini, Sebastiano Barcaroli, Davide Barco, Cristiano Baricelli, Bibbito, Blub, Stefano Bolcato, Bomboland, Alessandro Bonaccorsi, Marco Bonatti, Davide Bonazzi, Stefano Borella, Brome 732, Valentina Brostean, Michele Bruttomesso, Jonathan Calugi, Mirko Càmia, Nicola Canova, Canu, Ivan Canu, Capitan Artiglio, Alessandra Carloni, Osvaldo Casanova, Andrea Casciu, Victor Cavazzoni, Thomas Cian, Lillo Ciaola, Cibo, Codeczombie, Stefano Colferai, Collettivo FX, Alberto Corradi, Marcello Crescenzi, Andrea Crespi, Matteo Strudelbrain Cuccato, Gaspare Da Brescia, Andrea Dalla Barba, DAR, Andrea d'Ascanio, Andrea De Luca, Dalia Del Bue, Enrico D'Elia, Oscar Diodoro, DissensoCognitivo, Francesco Dossena, Dzia, Davide Fabbri, Camilla Falsini, Edo Faravelli, Marco Filicio, Giulia Flamini, Fra!, g.7.g._, Marco Galli, Camilla Garofano, Maria Gabriella Gasparri, Mauro Gatti, Lisa Gelli, Roberto Gentili, Massimo Giacon, Lorenzo Gritti, Riccardo Guasco, Hellsandro, Il Pistrice, Cristiano Ippoliti, Kryon, Lady Be, Giorgia Lancellotti, Elisa Lanconelli, Arturo Lauria, Luigi Leuce, Tanino Liberatore, Salvo Ligama, Lilly Meraviglia, Valentina Lorizzo, LRNZ, Lucamaleonte, Matteo Lucca, Luvol, M Fulcro, Madkine, Milo Manara, Davide "Dartworks" Mancini, Martoz, Massimiliano Marzucco, Simone Massoni, Marco Mazzoni, Denis Medri, Moebius, Nicola Montalbini, No Curves, Marta Pantaleo, Dario Panzeri, Alessandro Pautasso, Max Petrone, Giordano Poloni, Emiliano Ponzi, Francesco Poroli, Antonio Pronostico, Emanuele Racca Senior, Enrico Rambaldi, Andrea Ravo Mattoni, Marco Rea, Totto Renna, Resli Tale, Riffblast, Giulio Rincione, Alessandro Ripane, Andrea Rivola, Marco Goran Romano, Jacopo Rosati, Marco Russo, Davide Bart. Salvemini, Donato Sansone, Davide Saraceno, Elisa Seitzinger, David Sossella, Carlo Staga, Luca Tarlazzi, Gianluca Tenia Gambino, The_Oluk, Marcello Toninelli, Daniele Tozzi, Turbogamma, Ufocinque, Ilaria Urbinati, Vaps, Nicola Varesco, Sara Vasini, Giuseppe Veneziano, Nicola Verlato, Simone Vezzani, Marco Viola, Alessandra Vitelli, ZUC.