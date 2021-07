"Dante presente": dalla Divina Commedia alla poesia contemporanea con Giancarlo Sissa

Il terzo incontro della “Rassegna Dante”, a cura dall’Associazione faentina Independent Poetry, si svolgerà venerdì 23 luglio alle 18.00 nel chiostro della Biblioteca Comunale Manfrediana. L’appuntamento intitolato “Dante Presente” sarà interamente dedicato al rapporto tra Divina Commedia e poesia contemporanea, nello specifico saranno letti alcuni versi del poeta Giancarlo Sissa (e non solo) tratti dal progetto “Tre minuti per Dante”. Il progetto realizzato da nove autori italiani, tre per ogni cantica, ha posto in relazione la loro produzione poetica ad alcune terzine dantesche. Poeti e poetesse hanno così realizzato, su questo tema, alcuni video con la recitazione delle stesse terzine e dei loro versi ispirati alla - o dalla - Commedia. I materiali prodotti sono tutti disponibili sul sito all’interno della rubrica curata dall’associazione: “Q.B. Dante” e sui canali YouTube e Instagram dell’associazione Independent Poetry.

L’appuntamento sarà presentato da Monica Guerra e condotto da Michele Donati, autore del saggio conclusivo del medesimo progetto. Accompagneranno la serata: il Maestro Donato D’Antonio alla chitarra e il Maestro Vanni Montanari al flauto.

Il giorno successivo, sabato 24 luglio alle 20.45, il progetto “Dante Presente” sarà presentato alla Biblioteca Giovanna Righini di Conselice, con il poeta Francesco Sassetto, esperto dell’opera dantesca. Sassetto, poeta veneziano, ha posto a confronto alcuni suoi versi con l’Inferno di Dante Alighieri. L’incontro sarà condotto da Michele Donati e presentato dalla poetessa conselicese Rossella Renzi.