Dante, spettacoli, musica e mercatini: tante sorprese alla Festa di San Michele

Si svolge dal 24 al 29 settembre l’edizione 2021 della Festa di San Michele a Bagnacavallo. Una festa che quest'anno tornerà a proporre un gran numero di appuntamenti fra spettacoli, mercatini, mostre e approfondimenti culturali, con una speciale dedica al Sommo poeta Dante Alighieri.

L’iniziativa sarà aperta alle 20.30 di venerdì 24 settembre nel chiostro del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo dai saluti dell’Amministrazione comunale e delle autorità presenti. A seguire interverrà Patrizia Carroli, curatrice della mostra documentaria Emilio Biondi: un bagnacavallese sotto il segno di Dante allestita grazie al prezioso contributo di Gian Domenico Veggi. La presentazione della mostra, allestita negli spazi della biblioteca Taroni, sarà l’occasione per fare sintesi sul tema Dante e Bagnacavallo, tra tradizione popolare e documenti storici e per introdurre contestualmente il significato della mostra sul bagnacavallese Emilio Biondi, tenace sostenitore del presunto passaggio di Dante in città.

Ogni sera sotto la Torre Civica di Piazza della Libertà ci sarà la musica live: il 24 settembre musica con Associazione Suburbia, 25 settembre I Tarantucci, 26 settembre Femme Folk, 27 settembre Est, 28 settembre Piccola Orchestra Doremi e 29 settembre musica con Associazione Suburbia.

All'interno dell'ex convento di San Francesco due giorni di spettacolo con 5 progetti legati al suono contemporaneo sperimentale con "Magma per San Michele 2021". Venerdì dalle 21.30 Giovanni Di Domenico e Demetrio Cecchitelli (7 euro), sabato dalle 21 Francesca Heart, Francesco Cavaliere e Babau (7 euro)

Inoltre dal 23 al 30 settembre in Piazza Libertà ci sarà Mostra mercato di artigianato tipico della Romania e mostra fotografica a cura di Help for Family onlus. Dal 25 al 29 settembre esposizione e vendita di manufatti per l'arredamento, cuscini, lenzuola, oggetti per la cucina e tovaglie ricamate a mano con il mercatino "Fatto a mano", mentre in via Mazzini ci sarà il Mercatino di Solidarietà. Ogni sera dal 24 al 29 settembre presso La Tenda della Pace in via Garibaldi ci sarà la pesca di solidarietà, il cui ricavato andrà a sostegno di progetti di solidarietà della realtà locale. E ancora: in via Ramenghi il mercato dei prodotti tipici del territorio e della enogastronomia "Di buono e di Bello" nelle serate del 25, 26 e 29 settembre.