Dante Vivo: tra i canti dell'Inferno con Ivano Marescotti e Cristiano Caldironi

Sabato 10 luglio, ore 21, continuano le serate di Dante Vivo all'Antico Porto di Classe: Ivano Marescotti presenta in modo inedito alcuni canti della Divina Commedia di Dante Alighieri, accompagnato da attori professionisti, personalità del mondo della cultura e studenti delle Scuole Superiori di Ravenna.

In questa serata Marescotti è accompagnato da Cristiano Caldironi e dalle musiche di Marianne Gabri e Roberto Passuti. Temi dello spettacolo sono: “Fatti non foste a viver come bruti” Ulisse curioso, troppo (Canto XXVI) e “Ravenna sta come stata è molt’anni”... a mollo (Canto XXVII). Ingresso gratuito. Prenotazioni su Oooh Events.