Dantedì, anche Faenza è pronta per l'avvio delle celebrazioni dantesche

Il programma delle celebrazioni dantesche a Faenza entra nel vivo con una serie di iniziative legate al Dantedì (25 marzo). Tra il 24 e il 25 marzo infatti sono previste la conferenza del prof. Stefano Drei “Dante e i Faentini”, l’esposizione digitale “Omaggio a Dante” e il contributo critico “Il dantismo nella poesia italiana contemporanea”.

“L'universo di Dante, poetico, estetico e geografico - sottolinea il sindaco Massimo Isola - contiene al suo interno anche la nostra città. È per questo che Faenza ha voluto essere protagonista nella costruzione di un progetto culturale al quale hanno lavorato le istituzioni culturali e tante associazioni. La Faenza del medioevo è descritta nel mondo che Dante illustra nella Divina Commedia ed è citata attraverso i suoi personaggi, attraverso i suoi luoghi. La nostra città viene rappresentata quale luogo vivace che svolgeva una funzione di incontro tra le due grandi culture dell’epoca, quella ravennate e quella fiorentina; è per questo che ci siamo fortemente impegnati nei progetti per le celebrazioni dantesche, creando alcuni appuntamenti ed eventi alti sul fronte culturale ma al tempo stesso fruibili non solo dagli addetti ai lavori.

In particolare, giovedì 25 marzo, Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante, tra le tante iniziative anche alcuni momenti promossi dall’istituzione culturale per eccellenza della nostra città, la biblioteca comunale che propone una importante mostra nella Sala del Settecento, uno dei luoghi più affascinanti della Manfrediana, dove si potrà ammirare, in modalità virtuale, a causa dell’emergenza sanitaria, una importante mostra dedicata al Poeta. A questa si aggiunge l’interessante iniziativa ‘Una terzina al giorno’ che, attraverso le metodologie digitali permette di poter ricevere per l’appunto terzine che compongono le cento cantiche della Divina Commedia; le terzine saranno accompagnate da una breve descrizione da parte del professore Stefano Drei, grande studioso faentino di Dante che spiegherà il contesto nel quale è collocata la terzina inviata. Si tratta di un modo per rendere fruibile e avvicinarsi al mondo dantesco attraverso il mezzo che maggiormente usiamo oggi, lo smartphone”.