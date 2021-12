Danza e gusto al Galà di Natale: fra gli ospiti anche la pasticcera ravennate di "Maitre Chocolatier"

Domenica 5 dicembre, l’hotel Dante di Cervia ospita il Galà di Natale dell’associazione ravennate “You and Me Danza Sportiva Asd”. L’evento prenderà il via alle 17.30 con l’esibizione degli allievi della scuola; alle 19.30 è in programma la cena, allietata da suggestivi show coppie di livello internazionale di danza sportiva. Al termine della cena, infine, la serata danzante. Saranno presenti il vicesindaco del Comune di Ravenna. Eugenio Fusignani, e l’assessore allo Sport del Comune di Cervia, Michela Brunelli.

You and Me è un’associazione sportiva che ha sede a Ravenna nata dalla passione per la danza della coordinatrice tecnica e artistica della scuola, Maria Letizia Rullo. “Ho fortemente voluto realizzare questo progetto per offrire un luogo elegante, curato e all'avanguardia per tutti gli amanti del ballo e della danza sportiva, permettendo loro di coltivare le proprie passioni e di far emergere il proprio talento – dichiara Maria Letizia -. Iscriversi a un corso di ballo non significa soltanto muoversi a suon di musica: con il tempo diventa possibile conoscere meglio il proprio corpo e avere consapevolezza dei propri mezzi. Ballare e? una vera e propria terapia, adatta ad ogni età”.

A rendere più “gustosa” la parte culinaria del Galà sarà la torta di Natale offerta dalla pasticcera ravennate Federica Selleghini, protagonista del talent show televisivo “Maître Chocolatier, talenti in sfida”, che da anni è allieva di danza di You and Me.