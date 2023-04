Danza, gioco e benessere: un incontro dedicato allo 'yoga della risata'

Domenica 7 maggio è la giornata mondiale dello yoga della risata, per la pace nel mondo attraverso la risata. Ravenna festeggia la data con un incontro aperto a tutti e gratuito al Centro sociale Baronio via Meucci 23. Si ride col cuore, si danza, si gioca, si respira per allenarsi al benessere ed alla gioia. Disciplina olistica nata in India nel 1995 ad opera del medico Madan Kataria e della moglie Madhuri, si è diffusa in oltre 110 nazioni del mondo come tecnica olistica antistress e per la felicità. Appuntamento con l'insegnante e ambassador di Yoga della Risata Graziella Frassineti. Info 3385445828.