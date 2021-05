Una serata con i big della danza: Kledi Kadiu, Anbeta Tomorani e Alessandro Macario

Martedì sera alle 21.00, in diretta sui canali social del Fantini Club di Cervia, è in programma "L'arte della danza", una speciale serata online in cui intervengono grandi personalità sportive del mondo della danza: Kledi Kadiu, ballerino, insegnante di danza e attore; Anbeta Tomorani, ex prima ballerina del cast di Amici, Alessandro Macario, ballerino di fama internazionale. Insieme a Claudio Fantini si parla del mondo della danza, con uno sguardo sull'importante evento di danza in programma a Cervia, con la scuola Kledi Dance, dal 23 al 26 agosto.